Pablo Mouche espera por um Santos cansado contra Palmeiras

Empolgado com as três vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tem pela frente um clássico com o Santos, domingo, no Pacaembu, e conta com a semana livre para se preparar para o jogo. Enquanto isso, o time santista precisa enfrentar o Botafogo, quinta-feira, também no Pacaembu, pela Copa do Brasil. Por causa disso, o atacante Mouche acredita que o adversário vai a campo mais cansado no domingo.

"Eles vão jogar essa semana e deverão vir mais cansados contra a gente. Vamos poder trabalhar tranquilo, juntar energia e chegar bem fisicamente e psicologicamente para o clássico", disse o atacante argentino, autor de um gol na vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio, sábado passado.

O argentino ressalta a importância de o Palmeiras vir de três vitórias consecutivas (além do jogo contra o Grêmio, venceu Botafogo e Chapecoense) e assegura que o clima entre os atletas continua bom, como sempre foi, segundo ele. "Penso que todas as semanas são tranquilas nesse grupo. A gente trabalha bem e tranquilo para dar o melhor no treinamento e nos jogos", explicou.

Após folgar no domingo e na segunda-feira, o elenco do Palmeiras se reapresentou na tarde desta terça-feira aos treinamentos, na Academia de Futebol.