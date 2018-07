Pablo Osvaldo deixa a Roma e acerta com Southampton

Osvaldo era sonho do técnico Mauricio Pochettino, que comandou o atacante no Espanyol, onde ele atuou entre 2009 e 2012, antes de ir para a Roma. Revelado pelo Huracán, da Argentina, Osvaldo fez carreira no futebol italiano, onde atuou por Atalanta, Lecce, Fiorentina e Bologna antes de ir para a Espanha.

Essa identificação com o país europeu fez ele se naturalizar. Osvaldo passou a ser presença constante nas convocações da seleção italiana até a última temporada, quando se envolveu em uma polêmica com o técnico da Roma, Aurelio Andreazzoli, ao insultá-lo após a derrota na final da Copa da Itália para a Lazio. Com isso, o treinador da Itália, Cesare Prandelli, achou melhor parar de convocar o jogador.

Assim, Osvaldo ficou sem clima na Roma e sua transferência já era esperada. O jogador é o terceiro reforço do Southampton para a temporada. O clube inglês já havia acertado com o zagueiro Dejan Lovren, do Lyon, e o meia Victor Wanyama, do Celtic, que juntos custaram mais de US$ 30 milhões.