Pablo quer concentração para Corinthians ‘voltar a encantar o Brasil’

O discurso entre os jogadores do Corinthians desde o empate por 1 a 1 com o Racing, quarta-feira, é uma mistura de confiança em dias melhores e preocupação. Os atletas estavam claramente insatisfeitos com o desempenho e o momento de instabilidade demonstrado pela equipe, mas não querem passar preocupação. O zagueiro Pablo destacou o que falta para o time voltar a jogar e, segundo ele, “encantar o Brasil”.

“Normal esses questionamentos, ainda mais uma equipe que fez um grande primeiro turno como nós. A gente tem que nos blindar e sabemos onde podemos chegar. Fizemos por merecer tudo que conquistamos até agora. Agora, é buscar voltar a ser aquela equipe que encantou o Brasil, com um estilo de jogo diferente”, comentou o zagueiro corintiano.

Pablo acredita que falta concentração para o time durante os jogos. “Futebol é assim. Ainda mais jogando em uma equipe grande como o Corinthians. Você vem de três jogos sem vitórias e aparecem os questionamentos. Vamos voltar a ter aquela concentração que a gente tinha antes, porque demos uma caída. A gente tem que voltar a ter regularidade no jogo todo. Hoje (quarta-feira) ficou visível isso”, analisou o defensor.

Em relação a partida contra o Racing, Pablo reforçou o discurso da maioria dos atletas e destacou as atuações bem diferentes nos dois tempo do jogo. “Fizemos dois tempos bem diferentes. No primeiro tempo, a gente imprimiu nosso ritmo e na segunda etapa, erramos muito. Demos a bola para o Racing e eles tiveram uma chance e marcaram. Agora é ter equilíbrio para voltar a vencer novamente”, disse o defensor.