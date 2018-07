Pablo quer esquecer 'cirurgia errada' para ficar no Corinthians após empréstimo

O Corinthians apresentou nesta quinta-feira o zagueiro Pablo, que chega com contrato de empréstimo válido por um ano e tem seus direitos econômicos ligados ao Bordeaux, da França. Com vínculo curto, ele espera superar uma adversidade curiosa que viveu na temporada passada, em decorrência de uma cirurgia realizada de forma equivocada.

O jogador contou que começou a sentir dores abdominais, passou por exames na França e foi diagnosticado que ele tinha um problema na hérnia e passou por cirurgia. Após voltar aos treinamentos, continuou sentindo dores e resolveu ir atrás de ajuda externa.

"Comecei a sentir dores e queria me tratar no Brasil, mas não autorizaram. Passei por cirurgia, continuei com dores e eu acredito que não precisava ter feito essa cirurgia. Depois, eu falei para o meu empresário que queria procurar um profissional da área, fui e descobri que era o púbis. Deixei minhas férias de lado, passei pela cirurgia e me cuidei para voltar bem", disse.

No fim, entre cirurgias e recuperações, o defensor ficou cerca de oito meses sem jogar. "Trabalhei como sempre, pode perguntar para qualquer um do Corinthians. Sempre fui profissional e acredito que com tudo que o Corinthians tem de estrutura, não terei problema algum de lesão", projetou o defensor, que nesta quinta-feira treinou como titular ao lado do paraguaio Balbuena.

O "namoro" entre Corinthians e Pablo ocorre há dois anos, quando ele ainda estava na Ponte Preta. "Sempre tive um sonho de jogar no Corinthians. Sei que muita gente fala isso, mas é a verdade. Estou em uma das maiores equipes do mundo, então quero prolongar minha estadia aqui. Vamos ver, tomara que dê certo", comentou o defensor de 25 anos.

Vindo do futebol francês, Pablo revelou que se espelha em Thiago Silva, do Paris Saint-Germain. "É um cara muito centrado e levo ele como espelho para a minha carreira. Espero também chegar onde ele chegou, com a moral que ele tem mundialmente", afirmou.