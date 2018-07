Pablo recebe conselhos de Malcom em sua chegada ao Corinthians

O Corinthians anunciou nesta segunda-feira a contratação do zagueiro Pablo. O jogador chega ao clube por empréstimo de uma temporada, vindo do Bordeaux, da França. Antes de retornar ao futebol brasileiro, o atleta de 25 anos teve uma conversa com Malcom, ex-atacante do time alvinegro.

"Um moleque sensacional, muito responsável. É um cara que com certeza vai crescer muito mais, ele me falou muito bem do Corinthians”, disse o defensor, em entrevista para a Corinthians TV.

O jogador não viajou com a delegação do Corinthians que foi para a Florida Cup, pois ainda aguardava detalhes burocráticos e na quarta-feira, quando a equipe deve se reapresentar para os treinamentos, ele se juntará aos novos companheiros e deverá ser apresentado.

Estou realizando um sonho. Jogar no Corinthians, um dos maiores clubes do mundo, é uma emoção muito grande. Estou muito feliz por isso. A Fiel pode esperar de mim muita vontade, muita entrega. Vou dar a vida por esse clube que é imenso, uma torcida apaixonada”, disse o atleta.

Pablo chegou ao Bordeaux em 2015. Antes, passou por Ponte Preta, Avaí, Grêmio, PSV-HOL, Tiradentes, Quixadá e Ceará. Na base, passou também pelo Iraty e Ferroviário.

O defensor se apresenta para a torcida corintiana. “Eu sou um zagueiro de força, tento dar o mínimo de espaço para os atacantes. Acredito que meu estilo de jogo é muita força, muita entrega, muita vontade”, declarou.