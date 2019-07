Pablo tem lesão no tornozelo e pode desfalcar o São Paulo por um mês

O atacante Pablo teve diagnosticada uma lesão ligamentar no tornozelo direito. O jogador não precisa ser operado, mas desfalcará o São Paulo por cerca de um mês.

Pablo sobre a lesão no último sábado, quando caiu de mau jeito em cima do tornozelo após disputa pelo alto. Ele terminou o primeiro do clássico contra o Palmeiras mancando e não voltou para a etapa final.

O atacante iniciou o tratamento no último domingo, com fisioterapia no CT da Barra Funda. Ele realizou exames de imagem que detectaram a lesão ligamentar no tornozelo direito.

Pablo foi o autor do gol do São Paulo no empate por 1 a 1 no clássico contra o Palmeiras. No segundo tempo, foi substituído pelo recém-contratado Raniel.

Antes do clássico de sábado, o último jogo de Pablo havia sido no dia 30 de março, também contra o Palmeiras, pelo Paulistão. Na ocasião, ele sentiu dores na panturrila. Depois, teve de passar por cirurgia para retirar um cisto na região da lombar.