Pablo usa liderança na tabela para comprovar força do elenco corintiano

O técnico Fábio Carille deverá ter pela segunda vez no Campeonato Brasileiro a oportunidade de escalar o que ele considera todo seu time titular do Corinthians, algo que aconteceu apenas na primeira rodada do torneio, contra a Chapecoense. Para o zagueiro Pablo, o fato do time se manter na liderança do campeonato mesmo tendo desfalques em todos os jogos, serve para provar a qualidade do elenco alvinegro.

“Isso mostra a força do nosso elenco. É um elenco qualificado e colocamos a prova isso, durante os jogos. Perdemos alguns jogadores titulares e quem entrou, deu conta do recado”, lembrou o defensor, um dos que não conseguiu estar presente em todos os jogos do Corinthians no Brasileiro.

O defensor acredita que o fato dos reservas terem entrado bem durante as partidas serve de alerta para os titulares não se acomodarem. “É bom ficar ligado quem sair, porque quem entra tem dado conta do recado”, comentou Pablo.

Na segunda rodada e terceira rodada, contra o Vitória e Atlético-GO, respectivamente, o desfalque foi Pablo, machucado. Na quarta rodada, diante do Santos, a ausência foi Balbuena.

Na quinta, sexta e sétima rodada, diante de Vasco, São Paulo e Cruzeiro, respectivamente, Fagner e Rodriguinho estavam com a seleção brasileira e não jogaram. Na quinta rodada, Romero também não atuou, pois estava com a seleção paraguaia. Já na última rodada, Jadson foi poupado contra o Coritiba, por causa do desgaste de jogos.