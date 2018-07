Pablo viaja e deve ser titular do Corinthians contra o Avaí

O técnico Fábio Carille, do Corinthians, vai contar com o zagueiro Pablo para o confronto com o Avaí, nesta quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro, em Florianópolis. Mesmo apos sentir dores na coxa direita e deixar o treino mais cedo, o defensor foi relacionado para viajar e deve ser titular da equipe para a partida no estádio da Ressacada.

A lesão na coxa tirou o zagueiro do empate em 2 a 2 com o Atlético-PR, sábado, em Itaquera. Nesta terça-feira pela manhã ele passou por avaliação no departamento médico, foi liberado e treinou junto com o grupo na atividade tática. A participação de Pablo só não foi pelo tempo inteiro pois o defensor sentiu dores e saiu. Mas como foi relacionado para viajar, deve ser titular.

O trabalho que teve a participação do defensor teve como titulares: Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel e Maycon; Jadson, Rodriguinho e Romero; Jô. Os reservas, por sua vez, trabalharam com : Walter; Paulo Roberto, Pedro Henrique, Léo Santos e Moisés; Fellipe Bastos e Giovanni Augusto; Marquinhos Gabriel, Pedrinho e Clayson; Kazim.

Além de Pablo, o time volta a contar com o lateral-esquerdo Guilherme Arana e o meia Rodriguinho. A dupla cumpriu suspensão na última rodada por terem levado o terceiro cartão amarelo na vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras.