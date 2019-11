Pablo vira desfalque no São Paulo, mas Antony deve voltar

O atacante Pablo recebeu o terceiro cartão amarelo no clássico contra o Santos e virou desfalque no São Paulo para a partida diante do Ceará, no próximo domingo, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Por outro lado, o técnico Fernando Diniz deve ter a volta de Antony, que recupera-se de uma lesão na coxa esquerda.

Antony viajou para disputar o Torneio de Tenerife, na Espanha, com a seleção olímpica, mas foi cortado e retornou ao São Paulo na última quinta-feira. Ele já estaria suspenso do clássico contra o Santos.

"Não teve nada, foi uma coisa muito discreta. Durante a semana ele deve estar disponível", afirmou o técnico Fernando Diniz, que escalou Juanfran na lateral-direita e deslocou Daniel Alves para o meio de campo no clássico na Vila Belmiro.

Em relação à vaga de Pablo, Diniz deixou dúvidas: pode colocar Raniel e manter o esquema da equipe ou pode mudar a forma de o time atuar. Ele terá a semana cheia de treinos até viajar para enfrentar o Ceará no Castelão.

"É uma das possibilidades (escalar Raniel), mas nada impede de termos outro formato de equipe para jogar. Eu vou colocar os melhores jogadores que eu achar para o São Paulo aumentar as chances de vitória", afirmou o treinador.