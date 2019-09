Pablo volta a treinar com bola e pode reforçar o São Paulo

Recuperado de uma lesão ligamentar no tornozelo direito sofrida no dia 13 de julho, o atacante Pablo voltou a treinar com bola nesta segunda-feira, na reapresentação do elenco do São Paulo no CT da Barra Funda. Ele pode ficar à disposição para o jogo contra o Internacional, no sábado.

Pablo participou normalmente da atividade em campo reduzido com os reservas. Os titulares da partida contra o Grêmio realizaram trabalhos regenerativos na parte interna do CT da Barra Funda.

Enquanto Pablo treinava, Hernanes e Alexandre Pato fizeram atividades de transição física em outro campo. O meia se recupera de uma lesão muscular na coxa direita, enquanto o atacante sofreu uma pancada na coxa esquerda. Os dois são dúvidas para a partida contra o Inter.

Outro desfalque nos últimos jogos, o atacante Toró não foi a campo nesta segunda-feira. Ele chegou a treinar na semana passada, mas voltou a sentir a lesão muscular na coxa esquerda e permanece em tratamento.

O São Paulo volta a treinar nesta terça-feira, no CT da Barra Funda. Uma provável escalação para o jogo contra o Inter tem: Tiago Volpi, Juanfran, Anderson Martins (Bruno Alves), Arboleda, Reinaldo, Tchê Tchê, Liziero e Everton; Vitor Bueno, Helinho e Raniel (Pablo).