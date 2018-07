Pabon comemora chance de atuar ao lado de Luis Fabiano no São Paulo

SÃO PAULO - O São Paulo vai ter um novo trio de ataque neste sábado, no Morumbi, quando enfrenta a Portuguesa. Se, no fim de semana passado, contra a Ponte Preta, Luis Fabiano foi poupado, agora ele está de volta e vai poder atuar pela primeira vez ao lado de Pabon, jogador contratado recentemente junto ao Valência.

E o colombiano comemora a oportunidade de atuar com o artilheiro tricolor no trio formado por eles e por Ademilson. "O Luis Fabiano é um grande jogador, uma referência para todos. É goleador e mostrou isso por onde passou. Ele pode marcar muitos gols, a qualquer momento, e oxalá que a gente possa fazer isso juntos agora. Todos querem que a gente faça isso e, então, vamos lutar para conseguir" comentou Pabon.

O colombiano também festeja a chance de fazer o seu primeiro jogo no Morumbi. "Estou muito contente de poder fazer a minha primeira partida no Morumbi, porque é um lugar que todos os jogadores querem atuar. Tomara que a gente consiga uma boa vitória e continue na liderança do Grupo A", afirmou.