Pabón se diz pronto para ocupar lugar de Ganso no São Paulo

SÃO PAULO - Atacante de origem, Dorlan Pabón até agora passou a maior parte do tempo no São Paulo se desdobrando em funções diferentes da sua, mas a boa vontade e a aplicação tática têm agradado a Muricy Ramalho, que já vê o colombiano como uma das peças mais importantes da equipe.

Contra o Santos, por exemplo, ele ocupou a faixa de campo de Ganso - barrado por Muricy - e conseguiu superar a falta de entrosamento com bastante correria. Segundo Pabón, ele está pronto para continuar executando a função de criador se for solicitado pelo treinador. "Gostei dessa função, porque me senti bem. Já fiz isso em outros clubes, atuei em diversas posições e sempre agradei onde me colocaram", afirmou o jogador.

Pabón chegou por empréstimo do Valencia por 18 meses e foi uma solicitação de Muricy à diretoria. O atacante diz estar feliz no clube, mas admite que falta balançar as redes para deixá-lo ainda mais à vontade no Morumbi. Dono de um chute forte, ele teve boa oportunidade no domingo, mas o goleiro Aranha defendeu. "Creio que, partida a partida, vou ganhando mais confiança para ajudar o time. Quero marcar gols, que é a minha próxima meta, e me firmar de vez na equipe. Tenho treinado forte, porque quero que isso aconteça o quanto antes", ponderou Pabón.