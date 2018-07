Pabon valoriza semana livre para refinar entrosamento

SÃO PAULO - Um dos poucos destaques da derrota do São Paulo para a Ponte Preta foi a estreia do colombiano Dorlan Pabon na equipe. Com boa movimentação, o atacante criou alguns lances de perigo e deixou boa impressão para o restante da temporada.

Satisfeito com o próprio desempenho, o jogador agora espera utilizar a semana sem jogos para melhorar o entrosamento com os companheiros. Pabon fez poucos treinos antes de ser lançado por Muricy Ramalho na equipe e ficou mais centralizado na faixa de campo em que Luis Fabiano, poupado, costuma preencher.

"Estou conhecendo melhor os meus companheiros, e é nisso que tenho que me concentrar. Quero me adaptar rápido ao estilo de jogo do time e poder ajudar. Futebol é igual em qualquer lugar do mundo, assim como os campeonatos e a bola. Então, aqui é normal também", disse o jogador ao site oficial.

Pabon é nome certo para ocupar uma vaga no ataque ao lado de Luis Fabiano no próximo jogo da equipe, contra a Portuguesa, no Morumbi. Ele reconhece que o São Paulo não fez uma grande partida contra a Ponte, mas aposta na recuperação rápida e especialmente no fator casa - o Tricolor venceu os quatro jogos em seus domínios - para esquecer o tropeço.

"Fiquei contente pela estreia, mas não jogamos bem. Aos poucos, vamos melhorando e buscando os resultados, porque é isso que todos querem. Temos que ganhar no sábado, porque vamos jogar em nosso estádio. Não podemos ficar pensando só na derrota. Já ficou para trás e tentaremos corrigir os erros."