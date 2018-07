Pacaembu receberá jogos de Santos e Flamengo do Brasileirão

Pouco utilizado após o Corinthians construir o Itaquerão e o Palmeiras modernizar o antigo Palestra Itália - renomeado como Allianz Parque -, o Pacaembu terá a agenda lotada em 18 de setembro, quando será o palco de duas partidas do Campeonato Brasileiro, de Santos e Flamengo.

A Diretoria de Competições da CBF comunicou que o Flamengo optou por mandar a sua partida contra o Figueirense nesta data no estádio municipal. O horário, porém, foi alterado, passando das 18h30 para as 11 horas. E a mudança foi possível com a concordância do Figueirense e da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro.

Sem poder utilizar o Maracanã nos últimos meses, o Flamengo vem sendo itinerante em 2016, realizando seus jogos em diferentes estádios, como o Mané Garrincha, em Brasília, e o Kleber Andrade, em Cariacica (ES). Ágora será a vez de o time voltar a entrar em campo na capital paulista.

Neste ano, o Flamengo já atuou no Pacaembu, pelo Campeonato Carioca. E o estádio recebeu um ótimo público, de 28.727 pagantes, para o clássico com o Fluminense, que terminou empatado em 0 a 0, sendo que a torcida do clube da Gávea era maioria no estádio. Assim, há a expectativa de mais um bom público do Flamengo no Pacaembu.

Já o duelo entre Santos e Santa Cruz mudou seu horário, passando de 11h para as 18h30, e de local - antes agendado para a Vila Belmiro, o duelo também será no Pacaembu. O time da Baixada tem o seu tradicional estádio como palco das suas partidas, mas eventualmente leva jogos para a capital paulista.

Nesta edição do Brasileirão, o time já disputou duas partidas no Pacaembu como mandante, ambas vencidas por 3 a 0. Os duelos foram com Botafogo e São Paulo, tendo levado 16.530 e 24.647 pagantes, respectivamente, ao Pacaembu. Além das mudanças nos dois jogos agora agendados para o Pacaembu, a CBF também fez outro ajuste na tabela da 26ª rodada do Brasileirão - o jogo entre Vitória e Botafogo, no Barradão, passou das 16h para as 18h30 após pedido da TV.