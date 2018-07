Pacaembu tem domingo diferente com 'adeus' corintiano

SÃO PAULO - Justamente no dia do seu 74.º aniversário, o Pacaembu teve um domingo diferente, de festa, mas de adeus. O Corinthians, seu inquilino mais assíduo, "despediu-se" do local, no Brasileirão, para, enfim, realizar o sonho de mandar suas partidas em seu próprio estádio - dia 17 de maio, o time alvinegro faz sua estreia no Itaquerão.

É provável que antes do primeiro jogo em seu novo estádio o Corinthians ainda volte a atuar no Paulo Machado de Carvalho. A partida de volta contra o Nacional, do Amazonas, pela segunda fase da Copa do Brasil, por exemplo, foi agendada pela CBF para o dia 14 de maio, no Pacaembu. Mas como o duelo deste domingo ficará marcado como a "despedida oficial", a diretoria planejou uma série de homenagens.

Antes de a bola rolar na vitória sobre o Flamengo por 2 a 0, foi exposta no centro do gramado uma enorme bandeira com os dizeres "Saudosa Maloca, Maloca Querida", em referência a trecho da música de Adoniran Barbosa. Depois, o bandeirão foi estendido nas arquibancadas. Em homenagem simbólica a todos os funcionários do estádio, o presidente Mário Gobbi entregou uma placa a Manuel Maurício da Silva. Conhecido como "Manuelzinho do Pacaembu", ele trabalha no estádio há mais de duas décadas.

Nos minutos finais da partida, a torcida organizada Gaviões da Fiel exibiu faixas com dizeres "Obrigado, Pacaembu". Após o apito final, os jogadores se reuniram no centro do gramado para agradecer o apoio dos torcedores e também se despedir da casa. "O Pacaembu foi o campo que eu mais brilhei e onde tive mais conquistas. Aqui, ganhei três títulos, o Brasileiro de 2011, a Libertadores em 2012 e a Recopa de 2013. Esses momentos ficarão para sempre na minha memória", disse o lateral-esquerdo Fábio Santos.

O volante Ralf também comentou sobre sua relação com o estádio. "Vai deixar saudades. Fui muito feliz aqui. Mas estamos deixando o Pacaembu com a sensação de dever cumprido. O Corinthians tinha de ter o seu estádio próprio e chegou a hora de partir." Contratado no início do mês, o volante Elias foi oficialmente apresentado à torcida neste domingo. Antes da partida com o Flamengo, o jogador deu uma volta no gramado e arremessou camisas do clube para alguns torcedores.