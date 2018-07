Pachuca fatura Liga dos Campeões da Concacaf

Benítez, com um chute forte de perna esquerda, fez o único gol da partida, aos 47 minutos do segundo tempo. O triunfo por 1 a 0 foi suficiente para a conquista do título, já que a equipe havia sido derrotada no primeiro jogo da final por 2 a 1. Assim, o placar global terminou 2 a 2 e o gol marcado fora de casa definiu o título.

Já o Cruz Azul repetiu o vice-campeonato de 2009, quando foi derrotado pelo Atlante, também do México. Este foi o quarto título continental do Pachuca, que já havia sido campeão em 2002, 2007 e 2008. Em dezembro, o time mexicano vai aos Emirados Árabes disputar o Mundial de Clubes.