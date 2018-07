Pacotão de reforços da Portuguesa tem artilheiro do Paulistão

Lutando para fugir da zona de rebaixamento, a Portuguesa vem reformulando o seu elenco para a sequência da Série B. A primeira cartada foi fechar com o técnico Vágner Benazzi. Logo no fechamento de contrato, o treinador pediu por reforços e acabou sendo atendido pela diretoria do clube. Na tarde desta quinta-feira, a Lusa acertou com quatro jogadores. São eles: os zagueiros André Astorga e Matheus, o volante Diogo Orlando e o meia Léo Costa.

Dado como certo no Guarani, Diogo Orlando acabou fechando com a Portuguesa à pedido do próprio Benazzi, que era o responsável pela negociação entre o atleta e o clube campineiro. O jogador é rodado no futebol brasileiro e coleciona passagens por Avaí, Ceará, São Caetano e Santo André.

Outro jogador que chegou com o dedo do treinador é o zagueiro Astorga. O defensor costuma jogar nos clubes em que Benazzi trabalha e mais uma vez fará parte do elenco. O atleta defendeu 15 clubes em sua carreira, entre eles: Remo, Santos, Bragantino e Hannover, da Alemanha.

Fechando o pacotão de reforços estão o meia canhoto Léo Costa, que, neste ano, foi artilheiro do Paulistão pelo Rio Claro ao lado de nomes como Alan Kardec, na época no Palmeiras, Cícero, do Santos, e Luis Fabiano, do São Paulo, e chegou a atuar pelo Vitória, e o zagueiro Matheus.

Os jogadores são aguardados no Canindé ainda nesta semana e consequentemente ficarão de fora do confronto diante do América-RN, que acontecerá nesta sexta-feira, às 19h30, na Arena das Dunas, em Natal. A lusa é penúltima colocada da Série B com apenas 18 pontos.