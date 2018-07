Paderborn supera o Hannover e deixa a zona de rebaixamento

Após um longo jejum, o Paderborn finalmente voltou a vencer neste domingo. Depois de 10 partidas sem resultado positivo pelo Campeonato Alemão - nos últimos quatro sequer conseguiu marcar um gol -, a equipe surpreendeu o Hannover e triunfou por 2 a 1, mesmo fora de casa, de virada. Marcelo abriu o placar para os anfitriões, já no segundo tempo, mas Lakic e Meha garantiram três pontos para os visitantes.

O resultado tirou o Paderborn da zona de rebaixamento, deixando-o agora na 12.ª colocação, com 23 pontos. No sábado que vem, a equipe terá a dura missão de enfrentar o líder Bayern de Munique, em casa. Já o Hannover parou nos 25 pontos, é o décimo colocado, e duela com o Colônia no sábado, fora de casa.

O Hannover abriu o placar neste domingo com o gol do zagueiro brasileiro Marcelo, já aos 21 minutos do segundo tempo. Mas os donos da casa bobearam e permitiram a virada. O empate saiu aos 27, com Lakic. Já aos 34, Meha bateu falta com perfeição e garantiu o triunfo.

No outro jogo do dia pelo Alemão, o Freiburg derrotou o Hertha Berlin fora de casa, por 2 a 0, com gols de Felix Klaus e Maximilian Philipp. Com o resultado, as duas equipes estão na zona de rebaixamento. O Freiburg é o 16.º, com 21 pontos, mesmo número do Hertha, que é o 17.º.