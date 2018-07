Padre revela clima de desânimo após missa no Itaquerão Cerca de 1,3 mil operários retomaram nesta segunda-feira os trabalhos de construção do futuro estádio do Corinthians após a missa celebrada pelo padre Rosalvino Moran Viñayo. Em entrevista ao Estado, o religioso disse ter sentido no canteiro de obras um clima triste e de muito desânimo no primeiro dia de tarefas depois do acidente na última quarta-feira, quando a queda de um guindaste causou a morte de dois operários.