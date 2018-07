Página oficial do Corinthians no Facebook é a maior da América

SÃO PAULO - Com mais de 3,6 milhões de fãs, o Facebook oficial do Corinthians se tornou a maior página de um clube de futebol da América. O curioso é que a marca foi alcançada da mesma forma que o Corinthians conquistou a Copa Libertadores pela primeira vez: vencendo o Boca Juniors. O time argentino é, atualmente, o segundo colocado na rede social. O crescimento da página do Corinthians no último ano foi assombroso. Em abril de 2012, a página tinha cerca de 2 milhões de seguidores e em menos de 1 ano registrou um aumento de mais de 80%.

Apesar de possuir a maior página do Facebook nas Américas, no aspecto global o Corinthians ainda fica atrás de grandes equipes como Barcelona, Real Madrid e Manchester United, os queridinhos dos internautas. Até então, a fanpage (página de fãs) corintiana aparece em 14.º lugar na lista mundial.

Confira a lista das 15 maiores páginas de clubes de futebol no Facebook, com valores aproximados de seguidores:

1º Barcelona (ESP) – 41.100.000

2º Real Madrid (ESP) – 36.800.000

3º Manchester United (ING) – 32.200.000

4º Chelsea (ING) – 16.100.000

5º Milan (ESP) – 14.800.000

6º Arsenal (ING) – 13.400.000

7º Liverpool (ING) – 11.600.000

8º Galatasaray (TUR) – 8.000.000

9º Fenerbahçe (TUR) – 6.300.000

10º Bayern de Munique (ALE) – 6.200.000

11º Manchester City (ING) – 4.900.000

12º Juventus (ITA) – 4.800.000

13º Besiktas (TUR) – 4.000.000

14º Corinthians (BRA) – 3.656.000

15º Boca Juniors (ARG) – 3.655.000