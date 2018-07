Pai de Alan Kardec diz que Palmeiras não leva seu filho a sério

SÃO PAULO - O pai do atacante Alan Kardec, que tem o mesmo nome do filho, se cansou de negociar a renovação de contrato com o Palmeiras. Em entrevista à Rádio Globo, o agente do atleta avisou que vai ouvir propostas de outros clubes e que está decepcionado com a postura da diretoria alviverde.

"Até hoje (domingo) eu estava esperando o Palmeiras. Estou desanimado e já estou pensando em outras opções. Estou aberto a outras opções, porque eu não quero que meu filho volte para Portugal", disse o pai do atacante que fez o gol da vitória sobre o Criciúma por 2 a 1, neste domingo.

Pelo acordo firmado entre os clubes, o Palmeiras tem prioridade de negociar até o fim de maio. Depois do período, qualquer equipe pode fazer proposta pelo atacante, que tem contrato de empréstimo até junho e já avisou que não pretende voltar para o Benfica. "Desanimei, joguei a toalha", emendou.

O Palmeiras fez três propostas para o jogador e todas foram rejeitadas. "Saí da última reunião muito triste e decepcionado com o Palmeiras", disse o empresário, que quer a valorização do filho.

A irritação de Alan Kardec pai é que o Palmeiras está oferendo um valor fixo muito menor do que o atacante esperava. "Aceitamos o contrato de produtividade, mas o valor está abaixo do que esperamos."

Segundo ele, o clube não está respeitando o atacante. "Fizemos algumas reuniões com o Brunoro (diretor executivo) e com o Omar Feitosa (gerente de futebol), eles me ofereceram um valor, menor do que eu havia pedido. No outro dia, veio com valor menor ainda. Eles não estão levando meu filho a sério."

Na negociação, o Palmeiras pagaria 4 milhões de euros (cerca de R$ 12,3 milhões) para ficar com o jogador, mas o pai do atleta avisa que se for para negociar com outros times, o valor será maior.

O empresário já disse algumas vezes que teme, por exemplo, que Alan Kardec sofra uma lesão e acabe se prejudicando financeiramente, pois deixaria de receber bonus de produtividade. A diretoria do Palmeiras, como faz desde o início, não se manifesta oficialmente.

"Sempre quisemos que o Kardec ficasse no Palmeiras, mas se tiver que jogar por outra equipe, paciência. De algum jeito, essa história vai se resolver", disse o empresário.