Pai de capitão do Stuttgart morre no estádio após vitória de time do filho

Herbert Gentner, pai de Christian Gentner, capitão do Stuttgart, faleceu no estádio do clube, a Mercedes-Benz Arena, após a vitória do time sobre o Hertha Berlin no Campeonato Alemão. A informação foi confirmada oficialmente pelo clube.

"O VfB Stuttgart lamenta o falecimento do pai do nosso capitão Christian Gentner, Herbert Gentner, que morreu no estádio após o jogo em casa contra o Hertha Berlim. O clube oferece seu apoio e suas condolências a toda a família Gentner neste momento difícil", fiz a nota oficial publicada no site.

A causa da morte não foi informada.

Os torcedores do clube também desejaram condolências ao meiocampista nas redes sociais.

Na partida, o Stuttgart venceu o Hertha por 2 a 1, e Gentner teve participação decisiva ao dar assistência para o segundo gol do time. Atualmente, o Stuttgart está em 15º lugar no Campeonato Alemão, dois pontos acima do 16º, o Fortuna Dusseldorf, que abre a zona de rebaixamento do torneio.