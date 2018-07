Pai de Gerson confirma que meia chega ao Barcelona em janeiro

Em entrevista ao diário espanhol Mundo Deportivo, o pai do meia Gerson, do Fluminense, Marcos Antônio da Silva, confirmou o acerto do filho com o Barcelona e garantiu que o meia chega em janeiro ao novo clube. Além disso, afirmou que considera o Barça como local ideal para Gerson crescer e amadurecer no futebol.

"Gerson ficará no Fluminense por enquanto e em janeiro jogará no Barça. Agradecemos o interesse das outras equipes, pois é um sinal de que meu filho está indo bem, mas nossa decisão está tomada: Gerson quer jogar no Barcelona, é seu sonho", confirmou Marcos Antônio da Silva. Além do Barça, Manchester City, Atlético de Madri e Juventus demonstraram interesse no meia do Fluminense.

Em fevereiro, o pai de Gerson esteve na Cidade Esportiva do Barcelona e se disse 'impressionado' com as instalações. Por isso, acredita que a catalunha é o lugar perfeito para seu filho jogar e amadurecer.

"Gerson está pronto para dar o salto ao primeiro time Barça, sem pressa, pois ainda tem de melhorar muitas coisas e demonstrar sua qualidade dentro de campo. Mas não há lugar melhor na Europa para crescer e se destacar”. O pai do meia ainda arriscou dizer que Gerson, dentro de alguns anos, será um dos melhores jogadores do mundo.