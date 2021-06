Pai de Gustavo Mosquito morre de covid-19; atacante é liberado pelo Corinthians

O atacante Gustavo Mosquito, do Corinthians, informou nas redes sociais, na noite de quinta-feira, o falecimento de seu pai. Gerson Dutra Silva estava internado há alguns dias após ter sido infectado pela covid-19, teve uma piora em seu quadro e faleceu em Curitiba.

O jogador foi liberado pelo Corinthians para viajar ao Paraná e não vai participar da atividade marcada para esta sexta-feira no CT Joaquim Grava, em São Paulo, e provavelmente também não viajará com o time para o confronto contra o Bahia, neste domingo, em Salvador, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

“Difícil encontrar palavras nesse momento, pai... Só quero te agradecer por tudo. Não conseguimos nos despedir, mas sei que você está orgulho e feliz de ver onde eu cheguei. Cuida de mim aí de cima. Está doendo muito, que saudade… Só peço para Deus me dar forças. Bernardo e Melissa vão sentir muito sua falta também. Descanse em paz, meu guerreiro. Te amo muito”, escreveu o atacante em postagem na sua conta no Instagram.

Na sequência, o Corinthians se pronunciou nas redes sociais desejando força ao atleta de 23 anos. “Força, Gustavo e família. A Fiel tá com vocês”.

Gustavo Mosquito vive em 2021 o seu melhor momento na carreira. Consolidado como titular, já marcou quatro gols e deu duas assistências na temporada.