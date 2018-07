Pai de Higuaín confirma propostas de Juventus e Arsenal

MADRI - O futuro do atacante Gonzalo Higuaín parece mesmo que será longe do Real Madrid. Os rumores sobre uma possível transferência do jogador crescem a cada dia e, neste domingo, o pai e empresário do argentino, Jorge Higuaín, confirmou ter recebido boas propostas do Arsenal e da Juventus. Ele, no entanto, ponderou e disse que essas equipes primeiro têm que se acertar com o Real.

"Não vamos fechar nenhum acordo sobre o contrato antes que o clube interessado feche um acordo para transferência com o Real. Posso assegurar isso. Digo com certeza que o Arsenal fez uma proposta muito forte, assim como fez a Juventus" declarou, em entrevista ao jornal italiano La Gazzetta dello Sport.

Mesmo sem nada fechado, Jorge Higuaín parece confiante em um final feliz nas negociações e admite que seu filho não deve mesmo permanecer no Real Madrid. "Ainda há nada assinado, mas posso lhes garantir que as negociações entre os clubes estão em um estágio avançado", afirmou.