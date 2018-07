Pai de Michael Jackson visita Corinthians e ganha camisa 10

Joseph Jackson, pai do cantor Michael Jackson, esteve nesta sexta-feira no CT do Parque Ecológico e acompanhou o treino do Corinthians. Protegido por vários seguranças, ele ficou à beira de um dos campos, posou para fotos e gravou vídeos.

O gerente de futebol do Corinthians, Edu Gaspar, mostrou as dependências do CT para Joseph, que ainda ganhou uma camisa do clube com o seu nome às costas. O meia Danilo aproveitou para tirar uma foto ao lado do pai de Michael Jackson, grande astro da música pop que morreu em 2009.

Após o treino, Tite brincou sobre a presença de Joseph no CT corintiano. "Não deve jogar nada, então não me serve", disse o comandante.

Joseph está no Brasil para promover a turnê de retorno do The Jackson 5. No domingo, ele completa 87 anos e pretende fazer uma festa no País para comemorar a data.