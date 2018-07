Pai de Moreno veta transferência e chama Palmeiras de 'fracassado'

SÃO PAULO - O pai e empresário do atacante boliviano Marcelo Moreno garantiu que o jogador não vai se transferir para o Palmeiras. Mauro Martins afirmou que a equipe paulista é 'fracassada' e que por isso a transferência seria um passo atrás na carreira do atleta. "Ele tem de jogar numa equipe maior e não menor que o Grêmio. Quem é o Palmeiras neste momento? É um time sem dinheiro. Não quero que meu filho vá para lá para ser um fracassado também", disse o pai em entrevista à Rádio Bradesco Esportes FM.

Martins afirmou que o jogador deve continuar no Grêmio para jogar a Libertadores e só deixaria o clube gaúcho por uma boa proposta do futebol europeu. "Não quero que ele vá para um clube para ajudar a levantar e depois ser mandado embora", comentou. "É um absurdo da parte do meu filho fazer isso (mudar de time) sem me consultar. Com outro clube brasileiro não tem negócio", completou.

O gremista entraria no pacote de cinco jogadores e uma compensação financeira na negociação pelo argentino Hernán Barcos. Os outros quatro nomes confirmados são o zagueiro Vilson, o volante Léo Gago, o meia Rondinelly e o atacante Leandro.

O pai do jogador disse ainda que não chegou a ser procurado por nenhum dirigente palmeirense. Na tarde desta sexta-feira, o atacante publicou em seu Twitter que renovou o contrato e vai continuar no Grêmio até 2015.