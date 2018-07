Pai de Neymar diz não entender continuidade de processo contra o filho

A Justiça da Espanha decidiu reabrir na última segunda-feira, o processo contra Neymar, por corrupção. O juiz José de La Mata resolveu ainda, processar o presidente do Barcelona, Josep Maria Bartolomeu, além do pai do jogador, que se mostrou surpreso.

"Para mim é algo muito estranho. Agora temos que esperar a decisão final, mas estamos muito tranquilos. Se viu que não cometemos nenhum erro, arquivaram e agora voltaram a abrir", disse ao Mundo Deportivo.

Buscando encerrar o caso, o clube espanhol entrou em acordo com a Justiça do país em junho, aceitando pagar uma multa de R$ 21 milhões. O pai do astro brasileiro, entretanto, descartou a possibilidade de seguir o mesmo caminho.

"Eu não participei, não entendo, não é um problema nosso. Era uma coisa do Barcelona. Não gosto de acordos, prefiro que me digam se estou certo ou errado, prefiro poder dormir bem. Eu participo das decisões do meu filho. Não seria a favor de um acordo, porque não fizemos nada errado. Eu não cometi nenhum erro", finalizou.

ENTENDA O CASO

O caso havia sido iniciado pela empresa DIS, que geria parte dos direitos sobre Neymar quando o brasileiro ainda atuava pelo Santos. O Tribunal na Espanha já havia aceitado o processo, que ainda aponta para a manipulação de contratos. Pela lei, uma eventual condenação máxima poderia resultar em uma prisão de oito anos pelos crimes, ou uma multa milionária.

A queixa tem, como origem, a divisão do pagamento que o Barcelona deveria realizar na compra do jogador. Para a DIS, ela deveria receber 40% do dinheiro que o clube catalão ou qualquer outro gastaria no jogador. Mas a empresa insiste que apenas recebeu 17,1 milhões de euros do Barcelona.

As investigações na Espanha acabaram revelando que o valor real pago por Neymar chegou a 83 milhões de euros, o que acabou sendo confirmado pelo Barcelona e levado à queda de sua diretoria. Mas 40 milhões de euros teriam ido para Neymar por meio de "contratos simulados".

Para a DIS, uma negociação transparente com outros clubes teria gerado mais dinheiro para a empresa que, ao não saber de outros contratos de Neymar com o Barcelona, considera que foi lesada financeiramente.