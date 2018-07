Pai de Neymar diz que craque vai cumprir contrato com o Barcelona

"O Neymar tem contrato com o Barcelona, tem mais dois anos pela frente. A certeza é pela certeza da permanência dele por esses dois anos, até porque ele tem que cumprir esse contrato. E tem também a felicidade que ele tem de estar nesse clube", comentou o empresário.

De acordo com Neymar pai, as especulações nesta época do ano são normais, mas qualquer clube interessado primeiro tem que convencer o Barcelona. "A gente até já se acostumou. Esse tipo de situação que a gente tem que entender. Qualquer notificação que aconteça tem que ser através do Barcelona. O Neymar está sob contrato", lembrou ele.

Também empresário de Neymar, Wagner Ribeiro encontrou-se recentemente com o PSG, mas o pai do jogador do Barcelona disse que seu filho não tem nada a ver com isso. "Respeitamos muito, mas, além de mim, quem pode falar pelo Neymar e sua carreira é ele mesmo. Nós sabemos que o Wagner também trabalha com outros jogadores importantes como o Lucas, Lucas Lima, entre outros."