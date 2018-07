Pai de Neymar é convocado para depor na Espanha

Pela decisão do juiz Pablo Ruz, Neymar pai vai ter que se apresentar para depoimento no próximo dia 1.º de outubro, quando o diretor financeiro do Barcelona, Néstor Amela, também será ouvido.

O magistrado espanhol também exige que Neymar pai apresente toda a documentação referente aos contratos assinados com o Barcelona, especialmente com relação aos pagamentos variáveis e reembolso de gastos assumidos pelo clube junto a Neymar, sua família e staff profissional. Quer saber, por exemplo, se o Barça paga moradia e transporte como parte do salário e se isso é declarado ao fisco espanhol.

A lista de documentos cobrados por Pablo Ruiz é ampla e inclui o contrato de direitos de imagem de Neymar e a data em que o Barça efetuou o depósito de 900 mil euros ao jogador pela temporada 2013/2014. No total, o clube espanhol teria desembolsado 57,1 milhões de euros no ano passado para ter o ex-jogador do Santos.