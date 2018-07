Pai de Neymar entra com ação por danos morais contra Laor

O pai de Neymar está processando o presidente licenciado do Santos, Luis Álvaro de Oliveira Ribeiro, por danos morais. A ação impetrada na Justiça pede indenização de mais de R$ 20 mil por acusações que Laor fez em entrevista ao site ESPN.com.br. Irritado com a negociação de Neymar para o Barcelona, o ex-dirigente chamou seu pai de mau-caráter, duas caras e mentiroso e o acusou de fazer orgias com prostitutas em Londres.

Neymar da Silva Santos usa a entrevista para processar Laor por danos morais. "Responsável por orgias, mercenário, irresponsável... Prostituição, mau-caráter, mentiroso, duas caras... São tantos advogados que conduzem à inarredável conclusão que o réu (Laor) injuriou e difamou o autor (Neymar pai), com a intenção de ofendê-lo pessoalmente com propósito espúrio e evidentemente desabonador", é a alegação dos advogados do pai do craque na ação.

O processo 1007123-14.2014.8.26.0011 corre na 3ª Vara Cível, Foro Regional XI, em Pinheiros, São Paulo e Luis Álvaro ainda aguarda notificação.

"Com relação ao valor do dano moral pretendido o autor estima em R$ 20 mil, montante suficiente para a respectiva compensação e para servir de desestimulo ao réu para prática de novas ofensas semelhantes. Este valor é estimado com base no valor da condenação que o próprio réu foi vbeneficiado com a ação de indenização indicada na petição inicial", divulgou o ESPN.com.br o que escreveram os advogados do pai de Neymar.

Laor fez as acusações após ficar sabendo que o estafe de Neymar havia recebido um belo adiantamento para negociar o jogador com o Barcelona. O valor diferente do anunciado na negociação também irritou bastante o dirigente, que não queria de forma alguma abrir mão de seu craque na época.