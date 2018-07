Pai de Neymar 'gerencia' carreira do técnico do Santos

Neymar da Silva Santos, pai do atacante Neymar Jr., do Barcelona, está ajudando o técnico Marcelo Fernandes em sua carreira. O treinador era auxiliar no Santos, mas com a saída de Enderson Moreira, virou interino e acabou sendo efetivado no cargo. "O pai do Neymar é meu amigo há muito tempo, ele me ajuda a cuidar das coisas", conta Marcelo.

Ele fez apenas 12 partidas no comando da equipe e em pouco tempo conseguiu estruturar o time e levá-lo à decisão do Campeonato Paulista. Só que Marcelo Fernandes não ganha um salário compatível ao de um técnico de time grande do Brasil. "Não falei de dinheiro com a diretoria até agora", explica.

O que aconteceu ao ser efetivado no comando do Santos foi que, apesar de manter seu salário anterior de auxiliar, ele passou a ganhar uma bonificação mensal por acúmulo de função. Mas o comandante acha que não é o momento de negociar novos valores porque está focado na decisão do campeonato.