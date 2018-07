Pai de Neymar se irrita com boatos de venda ao Barça

"Até quando eu e o Santos vamos ter que desmentir esses absurdos? Será que não ouviram meu filho falar na semana passada que está feliz no Santos e que não pensa em sair do Brasil? Não existe nada disso. Nenhum clube do mundo iria pagar adiantado por um jogador que não sabe se não vai se machucar ou continuar atuando em alto nível até julho de 2014", afirmou Neymar pai.

Alguns órgãos da imprensa espanhola têm insistido ultimamente que Neymar já pertenceria ao Barcelona, com o compromisso de se apresentar após a Copa do Mundo de 2014. Na segunda-feira, a Rádio Cadena avançou um pouco mais, com base no que classificou como fontes seguras.

No dia 9 de novembro do ano passado, Neymar anunciou em entrevista coletiva que vai ficar no Santos até a Copa de 2014. Em troca, o clube se comprometeu a aumentar o seu rendimento mensal, que era de aproximadamente R$ 500 mil mensais, para R$ 3 milhões, entre salário e receitas de publicidade.