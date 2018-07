Pai de Neymar vai explorar marca do Barcelona no Brasil

Um dos principais nomes do Barcelona dentro de campo no Campeonato Espanhol e na Liga dos Campeões, Neymar vai ajudar o clube também fora das quatro linhas. Nesta segunda-feira, a NR Sports, que pertence aos pais do jogador, anunciou que foi escolhida pelos catalães para ser responsável pela captação de patrocínio direcionado ao clube no Brasil.

"Esse contrato é uma evolução na confiança que firmamos com o Barcelona ao longo desta primeira temporada em que o Neymar atuou pelo clube. Com a experiência adquirida atuaremos como a única empresa no Brasil para captar novos patrocínios, assim como licenciamento de imagem do clube com ou sem a utilização do seu elenco, de acordo com o interesse das empresas que já acenam positivamente com essa nova modalidade", explica Neymar pai.

A NR Sports cuida da carreira de Neymar desde 2006, quando ele ainda era uma promessa em início de carreira na base do Santos. No site oficial do jogador constam 11 patrocinadores pessoais. Os produtos licenciados vão de camiseta a relógio.