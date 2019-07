Pai de Neymar vai se encontrar com diretor técnico da Juventus nos próximos dias

O pai do atacante Neymar vai se encontrar com Fabio Paratici, diretor técnico da Juventus, nos próximos dias, em mais um capítulo da novela que se transformou a possível saída do jogador do Paris Saint-Germain. De acordo com a emissora italiana Rai Sport, não há informações de quando exatamente irá acontecer esse encontro e que, a princípio, não há proposta do time italiano e a reunião será meramente para troca de informações.

Apesar da possibilidade do clube de Turim montar um supertime com Neymar, Cristiano Ronaldo, De Ligt e Rabiot, pessoas ligadas ao jogador disseram ao periódico francês Le Parisien que somente o Barcelona tem real interesse e condições econômicas de tirá-lo da França. O Manchester United, outro time que foi ligado ao atacante, não está se movimentando e o Real Madrid desistiu de contratá-lo quando a denúncia de estupro contra Neymar surgiu antes do início da Copa América.

Enquanto as negociações se desenrolam nos bastidores, Neymar treinou nesta quarta-feira em campo com o restante do time do PSG pela primeira vez desde sua reapresentação na última segunda e até postou fotos com Kylian Mbappé no perfil oficial de seu site oficial no Twitter. Nas imagens, o atacante brasileiro aparece brincando com o companheiro de equipe e dá um beijo na cabeça do francês. "Parceria", escreveu o perfil na legenda do tuíte.

Após reunião com Leonardo, diretor esportivo do PSG, na última segunda, Neymar reiterou a vontade de deixar o clube. Segundo o Le Parisien, o breve diálogo entre os dois foi em tom cordial e não teve bronca, apesar da insatisfação pública do clube com o atacante por ter se reapresentado das férias depois dos demais colegas. O jogador não mencionou para qual clube poderia se transferir.

Tirando a possibilidade de uma reviravolta nas negociações e algum time fazer uma proposta oficial por Neymar, o atacante deve viajar com o elenco para a turnê de pré-temporada na China, onde fará dois jogos: contra a Internazionale, em Macau, no dia 27 de julho e contra o Sydney FC, na cidade de Suzhou, no dia 30.