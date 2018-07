Pai de novo, Fábio Santos pede foco só no Figueirense

Nesta quinta-feira, Fábio Santos falou sobre este seu momento feliz, porém ao mesmo tenso, e festejou o nascimento antecipado do seu filho, que o ajudará a conter a ansiedade que antecede o confronto com o Figueirense. "Foi bom que antecipou (o parto), a cesária seria na próxima terça-feira e podia acontecer de nascer no fim de semana. Já não vi o parto da minha filha (Eduarda, de 3 anos). Meu filho nasceu ontem (quarta), está tudo bem e tenho com o que me distrair e esquecer um pouquinho de imprensa, do que se tem falado sobre os jogos...", afirmou o jogador.

Fábio Santos ainda aproveitou para enfatizar que os jogadores do Corinthians precisam se preocupar apenas com o seu jogo no domingo, apesar de no mesmo horário ocorrer o confronto entre Vasco e Fluminense, outros dois candidatos ao título nacional. "Claro que a ansiedade para saber o que está acontecendo existe, mas não podemos nos perder nisso, temos de nos concentrar no Figueirense", ressaltou.

O atleta ainda acredita que o Corinthians tem tudo para ganhar o título pelo fato de hoje estar dois pontos à frente do Vasco e possuir cinco a mais do que o Fluminense a duas rodadas do final. "Temos uma vantagem considerável e temos de tentar mantê-la. Na frente tem de fazer sua parte bem feita que ninguém tira o título da gente. Se fizer agora, tem grande chance de ser campeão", analisou.