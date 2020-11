Pai de Sergio Ramos diz estar confiante que filho seguirá no Real Madrid

Um dos maiores ídolos da história do Real Madrid, Sergio Ramos está em uma negociação complicada para renovar o contrato com o clube espanhol e, nos últimos dias, começaram rumores de que o Paris Saint-Germain estaria interessado em contratá-lo. No entanto, o pai do zagueiro, se mantém confiante que o filho seguirá na capital espanhola.

"Estamos calmos e, claro, estou otimista. Confiamos que ele vai ficar (no clube) e que tudo será resolvido", afirmou o pai de Sergio Ramos ao programa de televisão espanhol 'Jugones'.

Segundo o jornal madrilenho As, o PSG estaria disposto a oferecer um contrato de três anos, com valor de 20 milhões de euros (R$ 130 milhões) por temporada para Ramos. Como o contrato do zagueiro com o Real Madrid é válido até junho de 2021, ele pode assinar com qualquer equipe a partir de janeiro do próximo ano.

Sergio Ramos foi revelado pelo Sevilla e está no Real Madrid desde a temporada 2005-06. Nesse período, fez mais de 600 jogos pelo time da capital espanhola, se tornou o capitão da equipe e ganhou diversos títulos, como quatro Ligas dos Campeões, cinco Campeonatos Espanhóis e duas Copas do Rei, entre outros. Pela seleção espanhola, Ramos foi campeão de duas Eurocopas e uma Copa do Mundo.