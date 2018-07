Pai de Valdivia diz que há time interessado no jogador do Palmeiras

Com contrato até agosto, Valdivia ainda não sabe qual vai ser seu futuro. Seu pai, Luis Valdivia, revelou nesta terça-feira à Rádio Globo, que há um clube interessado em tirá-lo do Palmeiras. “Para ser honesto, sim (há outro interessado), mas não posso falar disso. São temas muito delicados, não se pode opinar, não há nada oficial ou concreto. Dar uma opinião a respeito ou confirmar uma notícia atrapalha e não é muito profissional. Não falo do que não é certo.”

Luis Valdivia é aguardado pelas diretoria palmeirense em São Paulo para acelerar as negociações. Valdivia já pode assinar um pré-contrato com outra equipe para sair de graça do Palestra Itália. O presidente Paulo Nobre pretende oferecer um contrato de apenas seis meses e redução do salário (cerca de R$ 500 mil). Os ganhos seriam por produtividade e por número de jogos disputados.

“Não conhecia esse tipo de contrato (por produtividade). Parece que é uma realidade, uma modalidade que os clubes podem adotar”, disse o pai do jogador, que afirmou querer que o filho siga no clube. “Porque é sua casa, é seu clube, sua família está na cidade. O Palmeiras mostra com esse interesse de renovar o que nós também sentimos: o carinho que tem pelo jogador e a vontade de continuar com ele. Essa proposta do Palmeiras temos que atender com muito carinho e atenção. Quem realmente resolverá será o jogador, ele tem a última palavra, não posso decidir por ele. Eu gostaria que ele ficasse.”

Com um problema muscular na coxa esquerda, Valdivia ainda não entrou em campo este ano. O técnico Oswaldo de Oliveira chegou a cogitar sua presença na partida contra o Capivariano no próximo sábado, mas isso não será possível. Não há uma previsão oficial para que Valdivia possa atuar pelo Palmeiras no Campeonato Paulista.