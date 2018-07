Pai de Zúñiga revela ameaças sofridas após lesão de Neymar

A família do colombiano Zúñiga passou por momentos de tensão após o jogador ter lesionado o atacante Neymar, durante o confronto de quartas de final da Copa do Mundo entre Brasil e Colômbia. Em entrevista ao Lancenet, o pai do lateral-direito admitiu que os familiares ainda precisam de proteção particular após receberem ameaças pela internet e pelo telefone.

"Andamos com segurança por conta de tudo o que sofremos. Mas é momentâneo. Penso que a poeira vai baixar e poderemos retomar nossa vida com tranquilidade", afirmou Camilo Zúñiga.

Segundo o pai do lateral, o incidente com Neymar pode ter adiado o sonho de filho de atuar no futebol brasileiro. "Por motivo de segurança para ele e sua família, não tem clima. Não é um momento adequado, até porque ele está feliz e satisfeito no Napoli. Tem tudo o que deseja", declarou.

Camilo isentou Zuñiga de culpa no lance que lesionou Neymar e reiterou que o filho é um jogador leal. "Neymar já o absolveu. Meu menino não teve culpa. Zúñiga é totalmente contra a violência e não tem histórico de jogadas maldosas. Quem o ofende não entende nada de futebol. Fizeram muitas interpretações erradas daquela jogada. Infelizmente, Neymar ficou fora da Copa, mas terá um futuro brilhante pela frente."

O lance da contusão de Neymar ocorreu no fim da partida diante da Colômbia, nas quartas de final da Copa do Mundo. Na ocasião, a seleção brasileira venceu por 2 a 1. O craque brasileiro ficou fora do restante da competição. O tempo de recuperação do jogador do Barcelona é de 45 dias.