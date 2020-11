Pai descarta saída de Haaland do Dortmund: 'Quer conquistar títulos na Alemanha'

O jovem norueguês Erling Haaland, do Borussia Dortmund, é o grande cobiçado do futebol europeu da atualidade. Muitos gigantes querem contratar o goleador de 20 anos. Mas vão ter de esperar um bom tempo. O pai e agente do jogador garante que ele não deixará a Alemanha tão cedo.

"Acho que ele gostaria de ganhar alguns títulos com o Dortmund. Esse é o seu objetivo. Erling ainda pode conseguir muito na Alemanha e fazer grandes progressos", afirma Alfie Haaland, ex-jogador e pai de Erling. "Ele está feliz por estar em Dortmund e jogar por este clube".

Real Madrid, Manchester United, Manchester City, Liverpool e Juventus, todos mostram interesse na contratação. Gostariam até de fechar um acordo logo para superar a concorrência. Mas Alfie descarta sentar com qualquer clube. Mostra lealdade ao acordo firmado com os alemães.

"Se você joga bem, é lógico que os grandes clubes vêm atrás de você. Mas nem Erling nem eu estamos pensando no interesse de outros clubes. Assinamos um longo contrato com o Dortmund, que é uma equipe fantástica para Erling", enfatiza.

Contratado em dezembro de 2019 do Red Bull Salzburgo, da Áustria, Haaland assinou com o Borussia Dortmund até o final da temporada de 2024 e seu pai promete honrar com o compromisso firmado.

Com a camisa 9 que era do polonês Robert Lewandowski, Halland vem fazendo um ano impressionante. São 27 gols em 29 jogos, quase um por partida, e a promessa que não sai antes de ser campeão. Resta saber se o Borussia Dortmund conseguirá resistir ao assédio e às altas cifras dos rivais.