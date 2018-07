Pai diz que zagueiro foi ferido no braço

José Bartra, pai do zagueiro Marc Bartra, ferido na explosão que atingiu o ônibus do Borussia Dortmund, disse que seu filho encontra-se hospitalizado na cidade de Dortmund e que, aparentemente, seu estado de saúde é bom. Mas ele admitiu não saber o extensão dos ferimentos. "Desconhecemos o alcance das feridas. Parece que é alguma coisa em seu braço. Mas não sabemos se foi dos vidros que se quebraram e o atingiram. Estamos esperando mais informações'', disse à Agência EFE.

O zagueiro espanhol está sendo acompanhado por sua namorada. De acordo com as primeiras informações da polícia alemã, ele foi o único ferido no incidente - foram três explosões, que atingiram as rodas traseiras do ônibus, de acordo com fontes policiais. Mas não está descartado a possibilidade de outros membros da delegação do time alemão que estavam no ônibus terem sido atingido.

Como consequência do incidente, a partida do Borussia Dortmund contra o Mônaco, pela Liga dos Campeões, foi transferida para esta quarta-feira, às 13h45 (horário de Brasília), na cidade alemã.