Pai do meia Nathan confirma interesse do São Paulo: clube nega

O meia Nathan, de 19 anos, tenta acertar na Justiça a saída do Atlético-PR e segundo o pai e empresário do atleta, José Carlos de Souza, o São Paulo é um dos prováveis destinos do jogador. O clube do Morumbi, porém, nega qualquer interesse na transferência e descarta qualquer possibilidade de negociação.

"O Nathan sempre despertou o interesse de muitos clubes, da Europa e do exterior. O São Paulo quer assumir a negociação com ele também", afirmou o pai do jogador. Destaque das categorias de base da seleção brasileira, Nathan está em litígio com o clube desde o ano passado, quando começou a discutir e renovação de contrato. "Sempre fizemos tudo o que o Atlético-PR pedia, mas propostas de outros times chegavam e não nos era passado nada. Ele está há cinco anos lá, gosta do time, mas é hora de sair".

Uma audiência nesta quinta-feira em Curitiba pode resolver o imbróglio. Segundo Souza, o clube tem direito a receber uma multa de R$ 2,4 milhões, que já foi paga, referente à rescisão do vínculo. Por sua vez, o Atlético-PR contesta e alega que tem com Nathan um acordo de renovação automática até 2017 do atual contrato, que termina no fim de março.

Já o São Paulo nega ter qualquer interesse no meia. "Estamos com o elenco fechado. O Nathan é um excelente jogador, mas já temos o Ganso como titular e Boschilia como opção na reserva", disse o vice-presidente de futebol do clube, Ataíde Gil Guerreiro. De acordo com o dirigente, o São Paulo não está negociando no momento nem saída e nem chegada de jogadores.

Desde que pagou a multa rescisória o jogador não foi mais aos treinos do Atlético-PR e está na casa da família, em Santa Catarina. Apesar da procura de outros clubes, o pai de Nathan disse que o meia não tem uma preferência definida por se manter no futebol brasileiro ou se transferir para o exterior.