Pai minimiza chances de Messi deixar o Barça após declarações

Jorge Messi, pai e empresário de Lionel Messi, minimizou nesta quarta-feira as chances de o atacante argentino deixar o Barcelona no futuro. Jorge afirmou que a imprensa exagerou ao repercutir declarações do filho de que poderia mudar os planos de se aposentar o clube catalão.

"O plano é permanecer aqui, mas algumas pessoas tentam ler nas entrelinhas e acabam exagerando", declarou o agente do jogador, em entrevista ao jornal espanhol La Vanguardia. "Leo está feliz, mas, se no fim o clube disser 'recebemos uma oferta por você e queremos fazer o negócio', vamos estudar a proposta."

Na terça, Messi reafirmou a intenção de encerrar sua carreira no Barcelona daqui a alguns anos. Mas destacou que "às vezes nem tudo acontece como você quer", gerando discussões sobre seu futuro no clube catalão.

Maior artilheiro da história do Barcelona, o atacante tem contrato com o time até 2018. Em maio deste ano, o clube informou que havia ajustado os termos do seu vínculo, dando a entender que teria dado aumento salarial ao argentino.