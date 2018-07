Pai morre no Chile, e Mena vira dúvida no Santos na final do Paulistão

SANTOS - O técnico Oswaldo de Oliveira poderá sofrer uma baixa importante na defesa do Santos para o segundo jogo da final do Campeonato Paulista, contra o Ituano, no próximo domingo. O lateral esquerdo Mena virou dúvida na equipe após ser liberado para viajar ao Chile para acompanhar o enterro do pai, falecido nesta segunda-feira.

Eugênio Alfonso Mena Peralta, pai do jogador, morreu após sofrer um enfarte no sábado. Mena só ficou sabendo da morte quando já estava a caminho de Santiago nesta segunda para acompanhar o estado de saúde do pai.

Mesmo que volte a tempo do Chile, a escalação de Mena vai depender de uma conversa dele com Oswaldo de Oliveira, para que o treinador avalie se terá condições emocionais para jogar domingo. Se o lateral-esquerdo titular não voltar a tempo do Chile ou ainda estiver abalado pela perda do pai, Émerson Palmieri vai continuar na posição.

Oswaldo pode fazer outras alterações na equipe, que foi derrotada por 1 a 0 nos primeiros 90 minutos da decisão. "Ainda vou pensar melhor, mas é possível (trocar outros jogadores) sim, por causa da forma que foi jogada a primeira partida das finais", disse o treinador, que terá a volta de Cicinho, suspenso no fim de semana.