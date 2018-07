Painel em aeroporto de São Paulo homenageia craques da Copa do Mundo

SÃO PAULO - O clima de Copa do Mundo já começa a tomar conta do Brasil e do povo brasileiro. Durante o torneio, o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, será sede de uma exposição com imagens de alguns dos craques que disputarão o Mundial. O painel, de 30 m², é assinado pelo português Paulo Consentino, que é apaixonado por futebol.

Com histórico de obras relacionadas a esporte, como por exemplo o projeto "100 Anos de Futebol Arte", realizado no centenário do Santos e o "Mural das Copas", entre as avenidas Bandeirantes e Washington Luís, na zona sul de São Paulo, Consentino volta a expor seu trabalho no Brasil e dessa vez utilizará as imagens de craques como o argentino Lionel Messi, o italiano Mario Balotelli, o espanhol Andres Iniesta, o francês Franck Ribery e o brasileiro Neymar.

Além dos jogadores, as obras terão como pano de fundo os estádios do Maracanã, Mineirão, Castelão, Itaquerão e Arena das Dunas, que servirão de sede para a Copa do Mundo.