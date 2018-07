País é apontado como berço de esporte que deu origem ao futebol

Se o futebol é ainda incipiente na China, a realidade é que historiadores e mesmo a Fifa confirmam que o país foi berço de um dos jogos que deu origem à modalidade, anos antes de Cristo.

Em 2004, a organização máxima do futebol declarou que o “cuju”, praticado na China ainda sob a dinastia Han (206 a.C -220 d.C), seria uma das origens do futebol. De fato, uma das imagens mais antigas do que poderia ser o jogo também é encontrada na China, ao pé da montanha Songshan, e datada de mais de três mil anos.

Em seu livro “Traves de Bambus”, o escritor inglês Rowan Simons conta que outro registro do que seria a origem do futebol pode ser encontrada em escritos de Han Li You, no primeiro século depois de Cristo.

O texto deixa claro a base do jogo: “a bola é redonda, o campo é retangular”. Longe de bolas de meias ou improvisadas, elas chegaram a ser feitas de seda e, segundo Rowan Simons, com certa tecnologia.

Mas o futebol acabou desaparecendo quando Gengis Khan passou a dominar vastas áreas do país e introduziu outras modalidades de “esportes”.