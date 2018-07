País-sede da Copa Africana sairá 'em 2 ou 3 dias', diz CAF

A Confederação Africana de Futebol (CAF) garantiu nesta quarta-feira que uma nova sede para a Copa Africana de Nações do ano que vem será anunciada "em dois ou três dias". A medida emergencial se tornou necessária depois que o Marrocos desistiu de receber o torneio por medo da epidemia do vírus Ebola.

Em entrevista ao canal de tevê France 24, reproduzida pelo site da CAF nesta quarta, o presidente da entidade, Issa Hayatou, descartou revelar a sede, mas garantiu que o torneio será disputado na data prevista. "Eu não posso dizer onde será jogado. Tudo que posso afirmar é que vai acontecer."

Escolhida como sede do torneio que começará em janeiro de 2015, Marrocos mostrou resistência em recebê-lo com medo que o vírus Ebola, que tem assolado alguns países do continente e já matou cerca de 5 mil pessoas, entrasse no país. Os governantes locais tentaram negociar uma mudança de data com a CAF, que descartou a possibilidade. Como resultado, os marroquinos desistiram de sediar a Copa e tiveram sua seleção excluída da competição.

"Uma vez que adiássemos este evento, abriríamos uma porta para todo mundo pedir o adiamento de qualquer competição e nós não teríamos mais crédito", declarou Hayatou. "Nós atingiríamos nossos patrocinadores e parceiros. Todo mundo diria que não estávamos prontos e, finalmente, a CAF pagaria o preço. Foi isso que eu disse aos marroquinos."

O dirigente ainda foi além, e disse que o adiamento poderia ser a "sentença de morte" do futebol africano. "Nós não podemos assinar nossa sentença de morte, porque se adiássemos esse evento seria mortal para o futebol africano. Por 57 anos nós construímos pacientemente esta casa, que hoje é orgulho de todos os africanos."