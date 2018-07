Paixão garante futuro da Portuguesa nas arquibancadas

O pai Jose Luis, 64 anos, o filho André, 39, e o neto Murilo, 5, carregam no sangue o amor incondicional pela Portuguesa. A família Botelho torce para que o time possa escapar do rebaixamento hoje, mas são categóricos em afirmar que o sentimento que passou de uma geração para outra nunca mudará. O futuro da Lusa, ao menos nas arquibancadas, está garantido.

“Muitas pessoas me dizem que quando o meu filho entender um pouco mais, ele vai mudar de clube. Costumo falar com o Murilo da fase difícil da equipe e, por isso, não tenho medo nenhum. Porque sei que ele não vai trocar de time”, garante André, que deixou de ir apenas a uma partida da Portuguesa na campanha na Série C. Hoje, ele estará em Osasco para o jogo decisivo contra o Guaratinguetá.

“Sempre que volto para casa após um jogo, falo para minha mulher que não vou mais ao estádio, que não quero mais passar nervoso, mas não tem jeito, é paixão”, comenta.

Como André costuma dizer, o culpado é o pai. Jose Luis desembarcou no Brasil na década de 1970 vindo de Portugal e logo adotou o time do Canindé para torcer. “Ele estava naquele jogo da contagem errada de pênaltis em 1973”, comenta o filho, referindo-se à final do Paulista entre Portuguesa e Santos, que terminou com o título dividido por um erro do árbitro Armando Marques.

Além do pai, André sofreu influência do irmão mais velho, Marcio (42 anos). O mais novo, Ricardo (36), também é torcedor da Portuguesa. “Não me lembro de ter ficado nenhum dia em dúvida sobre qual time torcer”, comenta. “É um amor que não tem explicação. Se o clube fosse administrado com o amor que temos, nunca estaria nesta situação difícil”, diz André.