Palco da Copa, Beira-Rio é reaberto com goleada do Inter sobre Caxias: 4 a 0

PORTO ALEGRE - Um dos palcos da Copa do Mundo de 2014, o Beira-Rio foi reinaugurado na noite deste sábado com o duelo entre Internacional e Caxias, pelo Campeonato Gaúcho, no qual o time da casa festejou um feliz retorno ao seu estádio. O time colorado goleou por 4 a 0 e chegou aos 22 pontos na liderança disparada do Grupo A da competição, cujo vice-líder é o Brasil de Pelotas, com 15.

Fabrício, aos 21 minutos do primeiro tempo, foi o autor do primeiro gol do novo Beira-Rio, ao balançar as redes de cabeça. Depois disso, Rafael Moura garantiu o 3 a 0 ao marcar duas vezes na etapa final, primeiro aos 2 minutos, também de cabeça, e aos 18, ampliou para 3 a 0. E, no finalzinho, aos 45, Fabrício voltou a marcar após chute de fora da área na qual contou com a colaboração do goleiro adversário, que falhou no lance.

O resultado manteve o Caxias estacionado na quarta posição do Grupo B do torneio estadual, com oito pontos ganhos, após ser goleado em um jogo em que o Beira-Rio só foi liberado para um público máximo de 10.250 torcedores, formado apenas por sócios do clube. O Inter não atuava em seu estádio, fechado para as obras visando o Mundial, há 447 dias, sendo que a liberação do local para o confronto só foi acontecer, de fato, no próprio dia da partida.

Uma nova vistoria ocorreu no Beira-Rio na tarde deste sábado, depois de mais de seis horas de reuniões e vistorias ocorrerem na última sexta-feira, envolvendo representantes do Inter, do Corpo de Bombeiros, do Ministério Público e da Brigada Militar. Ajustes de última hora precisaram ser feitos, em mobilização promovida junto à construtora Andrade Gutierrez, responsável pela reforma do estádio, para que o jogo pudesse ser realizado com sucesso e segurança.

Após o evento-teste realizado neste sábado à noite, o Beira-Rio deverá voltar a ser utilizado em um jogo novamente no próximo dia 27, quando o Inter jogará como mandante diante do Brasil de Pelotas. Antes disso, o time colorado pegará o Juventude, em Novo Hamburgo, pela próxima rodada do Campeonato Gaúcho.