Palco da estreia do Palmeiras no Mundial tem gramado 'fantástico', shopping ao lado e 15 mil lugares

O Al Nahyan Stadium, casa do Al Wahda, é um dos dois estádios escolhidos pela Fifa para abrigar as partidas do Mundial de Clubes em Abu Dabi. Palco da estreia do Palmeiras no torneio nesta terça-feira, o local tem um gramado "fantástico", na definição de Abel Ferreira, e é vizinho de um shopping. O clube conheceu o local e treinou lá na véspera de seu duelo com o Al Ahly.

"Dentre as coisas que dão intensidade e velocidade ao jogo, uma delas é o gramado. Este é fantástico. O estádio também é muito bonito", afirmou o treinador português assim que conheceu o local.

Leia Também Palmeiras retorna ao Mundial maduro, descansado e com maior repertório

Os palmeirenses que forem ao jogo encontrarão semelhanças entre o Al Nahyan e o Allianz Parque em relação ao entorno dos dois. As principais similaridades são a existência de shopping colado ao estádio e uma estação de ônibus nos arredores. Em São Paulo, a arena palmeirense é cercada pelo shopping Bourbon e próxima do Terminal da Barra Funda. Em Abu Dabi, distante mais de 12 mil km da capital paulista, o Al Nahyan situa-se ao lado do shopping Al Wahda, e tem em suas imediações o Terminal Central de Abu Dabi. O centro de compras, aliás, é tão colado à arena que há uma passagem interna de um lugar para o outro. A imprensa credenciada, por exemplo, usa o estacionamento do shopping para acessar uma das entradas do estádio a pé.

O Al Nahyan, batizado com esse nome em homenagem ao príncipe herdeiro Mohammed Bin Zayed Al Nahyan, tem em seu entorno ruas estreitas e pequenas casas cujos moradores prezam a tranquilidade. Os cidadãos locais não toleram gritaria e alvoroço, mas terão de lidar com a festa dos torcedores do Palmeiras e do Al Ahly nesta terça-feira, mudando uma rotina de calmaria que impera na região. Espera-se mais fãs do time egípcio pela proximidade entre os países, mas os palmeirenses também farão barulho, com, estima-se, um grupo de cerca de 3 mil torcedores.

Inaugurado em 1995 e reformado em 2019, o Al Nahyan é um estádio moderno, acanhado, mas confortável e bonito. Sediou a Copa do Mundo Sub-17 em 2003 e foi escolhido pela Fifa para receber jogos do Mundial de Clubes 2021 em virtude do risco que os organizadores entendem que haveria em realizar as partidas em uma arena maior.

Cabe explicar: a casa do Al Wahda comporta apenas 15 mil torcedores, o que reduz a possibilidade de espalhamento do vírus. E o governo local limitou a capacidade em 70%. Portanto, não houve em Al Ahly 1 x 0 Monterrey, nem haverá na estreia do Palmeiras mais do que 12 mil torcedores nas arquibancadas.

Já o Mohamed bin Zayed, casa do Al Jazira, outro estádio do torneio, tem 43 mil assentos, mas não pode receber mais que 34 mil espectadores. Mesmo com a limitação, sobraram ingressos em Al Hilal x Al Jazira, e os organizadores distribuíram entradas de graça para residentes.

Em 2019, o Al Nahyan foi casa da seleção brasileira, que o usou para treinos antes de amistoso com a Coreia do Sul em Abu Dabi. Além da vitória do Al Ahly sobre o Monterrey e do primeiro compromisso do Palmeiras diante dos egípcios, também ocorre no estádio a disputa do quinto lugar, na quarta-feira, entre Monterrey e o anfitrião Al Jazira.